Milan-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla: Camarda parte dalla panchina, viola con il dubbio Nzola-Beltran

Chissà se da un’emergenza il Milan scoprirà il talento del futuro. A San Siro contro la Fiorentina i rossoneri non avranno a disposizione Giroud (squalificato due turni dopo il rosso rimediato nei minuti finali della sfida di Lecce), Rafael Leao (out per infortunio) e Okafor, che si è fatto male con la Svizzera e starà fuori almeno una settimana e poi si vedrà. Così in avanti Stefano Pioli ha a disposizione soltanto Jovic, l’ex del match. Certo, rientrano Calabria in difesa, Loftus-Cheek a centrocampo e Pulisic in attacco, ma l’emergenza resta comunque alta.

Ed è per questo che il Milan pesca in Primavera e si porta in panchina Francesco Camarda.

Milan-Fiorentina, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): 16 Maignan, 2 Calabria, 28 Thiaw, 23 Tomori, 19 Hernandez; 80 Musah, 14 Reijnders, 32 Pobega; 21 Chukwueze, 15 Jovic, 11 Pulisic (83 Mirante, 69 Nava, 82 Simic, 42 Florenzi, 95 Bartesaghi, 8 Loftus-Cheek, 33 Krunic, 7 Adli, 18 Romero, 73 Camarda). All.: Pioli.

Squalificati: Giroud. Diffidati: Musah. Indisponibili: Kalulu, Sportiello, Caldara, Kjaer, Pellegrino, Sportiello, Bennacer, Leao, Okafor.

Fiorentina (4-2-3-1): 1 Terracciano; 65 Parisi, 4 Milenkovic, 28 Martinez Quarta, 3 Biraghi; 6 Arthur, 32 Duncan; 10 Nico Gonzalez, 5 Bonaventura, 77 Brekalo; 18 Nzola (53 Christensen, 30 Martinelli, 37 Comuzzo, 70 Pierozzi, 26 Mina, 73 Amatucci, 8 Maxime Lopez, 38 Mandragora, 19 Infantino, 9 Beltran, 72 Barak, 7 Sottil, 11 Ikoné, 99 Kouamé). All.: Italiano.

Squalificati: Ranieri. Diffidati: Bonaventura. Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Kayode.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Dove vederla

Milan-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. In streaming su Dazn, Sky Go e Now. Diretta testuale su ilmessaggero.it.