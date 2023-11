Atalanta-Napoli, orario e dove vederla. Probabili formazioni. Mazzarri torna sulla panchina degli azzurri dopo 10 anni

Atalanta-Napoli. Gasperini contro Mazzarri. lI bergamaschi ha un assetto consolidato che può fare a meno di De Roon e Toloi. Scamacca e Lookman turbano i sonni dell'"esordiente" Mazzarri, tornato in sella al Napoli dopo 10 anni per l'esonero di Garcia. Toccherà allo zoccolo duro dei vari Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski e Kvara contribuire al rilancio della squadra, in attesa del sospirato ritorno di Osimhen. Raspadori dovrebbe essere preferito a Simeone.

Atalanta-Napoli, dove vederla

Fischio d'inizio alle sabato alle 18, Atalanta-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, visibile sull'app su smart tv o uno dei tanti dispositivi disponibili da Google Chromecast ad Amazon Tv Fire Stick, dalle console di gioco PlayStation o Xbox a Tim Vision.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 33 Hateboer, 8 Pasalic, 13 Ederson, 20 Bakker; 17 De Ketelaere, 11 Lookman; 90 Scamacca. (1 Musso, 31 Rossi, 43 Bonfanti, 3 Holm, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 77 Zappacosta, 7 Koopmeiners, 25 Adopo, 59 Miranchuk, 9 Muriel).

Napoli (4-3-3): 95 Gollini, 22 Di Lorenzo, 3 Natan, 33 Rrahmani, 17 Olivera, 24 Cajuste, 68 Lobotka, 20 Zielinski, 21 Politano, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia. (1 Meret, 14 Contini, 6 Rui, 59 Zanoli, 5 Juan Jesus, 55 Ostigard, 70 Gaetano, 23 Zerbin, 99 Anguissa, 7 Elmas, 9 Osimhen, 18 Simeone). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Lindstrom. Arbitro: Mariani di Roma.

Quote Snai: 2,70; 3,30; 2,60.