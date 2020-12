PAGELLE MILAN

G. DONNARUMMA 7

Sullo 0-1 evita il naufragio respingendo la conclusione di McGregor. Si ripete sul 3-2 deviando in angolo una punizione di Christie.

DIOGO DALOT 5.5

Tiene in gioco Edouard sul gol del raddoppio del Celtic.

KJAER ng

Dura nove minuti, poi si fa male. Problema muscolare alla coscia destra.

GABBIA 6

È migliorato rispetto a inizio stagione

THEO HERNANDEZ 6.5

Copre tutta la fascia, è instancabile.

KRUNIC 4.5

Rischia di rovinare tutto in 14’. Due errori, due gol del Celtic.

KESSIE 7

Il solito baluardo insuperabile del centrocampo.

CASTILLEJO 7

Segna il 2-2, avrebbe potuto fare anche il terzo.

CALHANOGLU 7.5

Con una punizione risveglia il Milan dal torpore iniziale. Avvia l’azione del pari.

HAUGE 7.5

Salta tre avversari e firma il 3-2. Terzo gol in rossonero, secondo in Europa League. Bellissimo il passaggio per il 4-2 di Brahim Diaz.

REBIC 5.5

Non è il suo ruolo, ma si sacrifica molto.

ROMAGNOLI 6

Sostituisce Kjaer e cerca di sistemare la difesa.

TONALI 6

In campo a inizio ripresa al posto di Krunic.

BENNACER 6

Quando entra, c’è da lottare.

BRAHIM DIAZ 6.5

Prova a illuminare le manovre offensive rossonere. Chiude il match

PIOLI 7

Un gran bella reazione quella del Milan. Sotto di due gol, ribalta il risultato.

PAGELLE CELTIC

BARKAS 5.5

Non è sempre preciso sulle conclusioni del Milan.

ELHAMED 5

Non facile fronteggiare una locomotiva come Theo Hernandez.

BITTON 5

Hauge sfonda e fa il terzo gol rossonero.

AJER 6

Controlla Rebic senza patemi e si fa vedere con qualche avanzata offensiva.

LAXALT 6

Bravo a chiudere su Castillejo, appena dopo il 2-2 firmato dallo spagnolo.

MCGREGOR 6

Si lancia su quel pallone in area, ma Donnarumma respinge.

BROWN 6

Molta corsa in mezzo al campo.

CHRISTIE 6.5

Regala l’assist del raddoppio a Edouard, ma è suo il fallo da dove il Milan accorcia le distanze con Calhanoglu. Poi sfiora il 3-3 su calcio piazzato

ROGIC 6.5

Approfitta dello svarione di Krunic per sbloccare il risultato.

FRIMPONG 6

Dalla sua parte il Celtic affonda me.

EDOUARD 6.5

Si fa trovare pronto per il gol dello 0-2.

NTCHAM 6

In campo per aiutare il Celtic a riagguantare il pari.

LENNON 5.5

Avanti di due gol si f a raggiungere e perde.

