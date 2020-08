© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua lo scontro a distanza tra Messi e il Barcellona. Mentre dalla Spagna rimbalzava l’indiscrezione secondo cui Bartomeu sarebbe pronto a dimettersi in caso di dietrofront del campione argentino, il padre del calciatore, Jorge, si trovava in Inghilterra per portare avanti la trattativa con il City. Al momento, non sono previsti quindi nuovi colpi di scena o passi indietro. Fonti vicine al clan Messi confermano che la «decisione è stata presa, la storia con i blaugrana termina anche in caso di un eventuale ribaltone dirigenziale». Inoltre, l’accordo tra i Citizens e la Pulce è già in cassaforte: due anni a circa 40 milioni di euro a stagione, con la possibilità di concludere la carriera al New York City. Il pluri-Pallone d’oro vuole vincere la Champions con il City, la sua priorità è nota ormai a tutti. Al Barcellona, a Guardiola e agli amici Otamendi e Aguero, pronti a riabbracciarlo a Manchester. E proprio El Kun ha deciso di accogliere l’amico Leo a modo suo: ha rimosso il numero 10 dal profilo Instagram. Il talento classe ‘87 vorrebbe andare via gratis utilizzando la clausola presente nel suo contratto. Ma la diversa interpretazione sulla scadenza (secondo il Barça il 31 maggio, per il clan Messi fine agosto per via dell’emergenza Covid) ha generato uno scontro legale che alla fine potrebbe concludersi con un accordo economico.La società inglese è pronta così ad offrire 100 milioni o cash più un calciatore come Gabriel Jesus, da tempo in orbita blaugrana e accostato in passato anche all’Inter e alla Juventus. Adesso in Spagna tutti attendono le parole del campione argentino. La Pulga parlerà presto e potrebbe farlo proprio nei giorni in cui è atteso al raduno della formazione di Koeman, tra domenica e lunedì. Con i tifosi ancora schierati dalla sua parte, Messi si appresta a salutare la squadra che lo ha cresciuto e reso più importante dello stesso club. Viene descritto triste ma convinto della decisione: troppo forte la voglia di vincere e di raggiungere il mentore Guardiola. In Argentina, invece, i suoi connazionali lo accusano di abbandonare un club in estrema difficoltà economica. Le folli spese degli ultimi anni e una serie di investimenti sbagliati obbligano infatti i catalani a sfoltire la rosa e a tagliare calciatori simbolo come Suarez. L’attaccante uruguaiano (stipendio da 15 milioni di euro a stagione) potrebbe rescindere il suo contratto in scadenza tra un anno. Vicinissimo all’addio anche Vidal: il centrocampista cileno è in costante contatto con l’Inter ed con il suo ex allenatore, Antonio Conte. I nerazzurri vorrebbero prenderlo a zero, mentre il Barça punta a un indennizzo sui 10 milioni di euro.