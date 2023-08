Messi, anche il figlio Thiago in Mls: giocherà nelle giovanili dell'Inter Miami

Un altro Messi in Mls. Il figlio maggiore di Lionel, Thiago, si è unito ufficialmente all'academy dell'Inter Miami, dove da questa estate gioca il padre. Messi Jr farà parte della squadra under 12 del club di proprietà di David Beckham.

A 10 anni quindi il giovane Thiago è pronto a seguire le orme del padre, con il club di Miami che conferma la volontà di investire nel proprio settore giovanile, che solamente nell'ultimo anno ha fatto registrare più di 35 nuovi talenti.

Il campionato sarà quello della Florida League Academy, mentre altre selezioni giovanili giocheranno nelle leghe della MLS Next, con l'Under 19 che invece prenderà parte alla United Premier Soccer League.

Messi non è il primo figlio di un calciatore ad unirsi all'Inter Miami. In passato anche quello di Beckham, Romeo, ha fatto parte della squadra prima di trasferirsi al Brentford lo scorso gennaio, mentre il figlio dell'ex allenatore del club Phil Neville è ancora tesserato con l'Inter, ma attualmente in prestito al Loudoun United.