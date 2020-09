Messi: «Volevo andare via, ma sto a Barcellona. Non volevo che finisse in tribunale»

Le parole di Messi, che pone fine alla telenovela. “Per tutto l’anno ho detto al presidente che volevo andar via. Resto perché l’unico modo per farlo era pagare la clausola da 700 milioni. L’alternativa era finire in tribunale, contro il Barcellona non l’avrei mai fatto”.

La Pulce ha spiegato - a Goal - le sue ragioni e il perché era arrivato alla rottura. Alla base i contrasti con il presidente Bartomeu , che ha imposto il pagamento della clausola da 700 milioni di euro



Ultimo aggiornamento: 18:09

