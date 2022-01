Lunedì 24 Gennaio 2022, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 16:10

Da qualche ora i tifosi di Roma e Lazio sognano. Il motivo? E' sbarcato nella capitale, Marcelo, fenomeno galactico, che a giugno sarà libero a parametro zero. Da stamattina non fa altro che postare storie sul suo profilo Instagram, inquadrando i monumenti più belli del centro storico capitolino. Solo una breve vacanza nella città eterna o c'è dell'altro sotto? In realtà, il Real Madrid è pronto a liberarlo anche a gennaio. Il terzino brasiliano (con passaporto spagnolo) in questa stagione è stato alle prese con un infortunio muscolare dietro l'altro, poi il Covid lo ha messo ko. In totale ha accumulato 9 presenze e appena 380' fra Liga e Champions. Il giocatore in questione, nel picco della propria carriera, è stato senza ombra di dubbio uno dei terzini sinistri più forti e talentuosi della storia del calcio. Da 16 stagioni consecutive al Real, con cui ha collezionato ben 533 presenze totali, condite da 38 gol e 101 assist, Marcelo ormai sembra fuori dal progetto dei Blancos. Eppure ha ancora 33 anni e tanta voglia di rilancio. Ultimamente si era parlato di un possibile approdo alla Juve, lo stipendio rischia di essere però un insormontabile ostacolo. Chissà se sarà mai disposto a ridurselo, ma i i tifosi biancocelesti e giallorossi ci stanno provando in privato, rispondendo ad ogni suo video postato. D'altronde Mourinho lo ha già allenato, Sarri vuole un terzino sinistro...