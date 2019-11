Maradona canta "'O sordato 'nnammurato" ed emoziona i tifosi del Napoli

Diego Armando Maradona emoziona ancora i tifosi del Napoli. Non solo nei ricordi di un passato glorioso con la maglia azzurra, ma anche con un presente fatto di musica e sorrisi. Tutto ripreso in un video. L'ex numero 10 argentino, durante un viaggio in pullmann con il suo Gimnasia, ha intonato le note di "'O sordato 'nnammurato" raccontado allo staff del club sudamericano i ricordi legati a quella canzone.



Nel video pubblicato su Twitter dal profilo @gminasiarg, si vede Diego (attuale tecnico del Gimnasia La Plata) raccontare l'emozione di sentire questa canzone al San Paolo. «Sai cosa significa sentire 50 mila persone che cantano questa canzone? Al San Paolo quando entravamo in campo...»



Ultimo aggiornamento: 11:07





