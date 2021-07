Italia campione d'Europa, Mancini e Vialli in lacrime: l'abbraccio commovente in campo

Lunedì 12 Luglio 2021, 00:06 - Ultimo aggiornamento: 00:17

L'Italia è campione d'Europa. Roberto Mancini è scoppiato in lacrime dopo il rigore parato da Gianluigi Donnarumma a Saka e si è stretto in un abbraccio con Gianluca Vialli, anche lui estremamente commosso. È solo una delle bellissime immagini che arrivano da Wembley, ma sicuramente una delle più toccanti per il significato che questa vittoria ha non solo per la Nazionale, ma anche per il percorso sportivo e personale di Mancini e Vialli. All'abbraccio si è poi unito anche Spinazzola, un altro di quelli che hanno conosciuto la sofferenza prima di arrivare a questo meritato successo.