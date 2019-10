Manchester City-Atalanta, i voti: Sterling è straordinario, Gosens a tratti imprendibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EDERSON 6Attento quando nei primi 20’ l’Atalanta si fa vedere spesso in area.WALKER 6Dalle sue parti Gosens fa un po’ quello che vuole. Cresce nella ripresa.RODRIGO 5.5Non riesce subito a contrastare le iniziative dell’Atalanta. Si fa male poco prima dell’intervallo ed esce per fare posto a Stones.FERNANDINHO 5.5Si vede che non è il suo ruolo. Quasi mai in anticipo ed è lui ad atterrare Ilicic in area.MENDY 6A sinistra l’Atalanta sfonda meno, ma non è sempre brillante.DE BRUYNE 7Il belga fa girare il pallone con una velocità incredibile. Bravissimo sull’azione del 3-1 quando entra in area e dà inizio all’azione che porta al gol.GUNDOGAN 6.5Costretto più volte ad aiutare la difesa.FODEN 6.5Questo ragazzo nato nel 2000 ha davvero talento da vendere. Suo tocco il tocco vincente per il 3-1 di Sterling. Mezzo punto in meno per il doppio giallo nel finale.MAHREZ 6.5Aiuta poco in fase difensiva, ma quando punta l’uomo è insidioso. Un assist per Sterling.AGUERO 7.5Prende le misure con due conclusioni pericolose. Poi segna il pareggio e raddoppia su rigore. Senza pietà.STERLING 8.5L’assist per il pareggio di Aguero è perfetto ed è lui a costringere Masiello al fallo di rigore. Nella ripresa firma una tripletta.STONES 6Il suo ingresso in campo dà equilibrio al reparto difensivo del Manchester City.OTAMENDI 6Fa il suo senza problemi.GUARDIOLA 7Si fa sorprendere dai primi 20’ dell’Atalanta, poi i Citizens tirano fuori tutta la loro qualitàGOLLINI 6Reattivo quando devia in angolo una conclusione a giro di Aguero. Bravo anche su de Bruyne nella ripresa.TOLOI 5Sterling è un avversario ostico da affrontare.DJIMSITI 4.5Si fa beffare da Aguero in occasione del gol pareggio firmato dall’argentino.MASIELLO 5Graziato dall’arbitro che non estrae il secondo giallo quando sgambetta Sterling in aria sul 2-1 del City.CASTAGNE 5Spinge poco e l’Atalanta sulla sua fascia va in difficoltà. A inizio gara manda alto sopra la traversa un bellissimo cross di Gosens.DE ROON 5Inizia bene, ma cala quando i Citizens pressano in fase offensiva. Nella ripresa arretra in difesa.FREULER 5.5Gioca spesso in maniera ordinata, ma va in affanno anche lui durante il forcing degli inglesi.GOSENS 6Nel primo tempo è il migliore in campo dell’Atalanta. Quando sfonda a sinistra, è imprendibile per tutti. In difficoltà nella ripresa.MALINOVSKYI 6Non ha problemi a duellare in mezzo al campo. Trasforma il rigore del vantaggio spiazzando Ederson.ILICIC 5.5È fondamentale per l’Atalanta ritrovare il giocatore della scorsa stagione. Si procura il rigore.GOMEZ 5Poche iniziative e pochi spunti. Protagonista in negativo di questa serata di Champions. Sostituito all’intervallo.PASALIC 5L’Atalanta si scopre molto e affonda.MURIEL 5Il colombiano non dà un contributo importante.GASPERINI 5.5La sua Atalanta gioca senza paura al cospetto del Manchester City, ma si scopre troppo e in Champions tutto questo si paga a caro prezzo.