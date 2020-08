Inter, Lukaku: «Barella è l'uomo partita, noi però dobbiamo chiudere prima i match»

Protagonista assoluto, a Dusseldorf e in tutta la stagione, Lukaku spinge l' Inter in semifinale di Europa League: «La vittoria per noi è molto importante. Il Leverkusen è una buona squadra, abbiamo fatto bene, ma abbiamo sbagliato troppe occasioni, dobbiamo chiudere prima le partite. Per me l'uomo della partita è Barella, sta crescendo, ha qualità, è veramente un ottimo giocatore». Lo dice l'attaccante dell'Inter dopo il successo per 2-1 sul Bayer che promuove i nerazzurri. «Fisicamente stiamo bene, ma anche mentalmente stiamo crescendo -aggiunge Lukaku a Sky Sport-. Dobbiamo crescere di più perché abbiamo sbagliato tanto. Ora abbiamo una settimana per recuperare in vista della prossima partita. Dobbiamo prepararci bene, è una semifinale, sarà un grande match e dobbiamo essere pronti».