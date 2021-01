Lozano, gol lampo: segna dopo 9" e avvicina il record di Leao. Ecco gli Usain Bolt del gol

Serie A da record. O quasi. Perchè il gol di Lozano in Verona-Napoli è arrivato dopo solamente 9''. Ed ha sicuramente avuto paura Leao, che in Sassuolo-Milan lo scorso 20 dicembre, era andato a segno dopo 6''76, stabilendo il record del gol più veloce della storia del massimo campionato italiano. Resta così al secondo posto in questa speciale classifica Paolo Poggi: l'attaccante del Piacenza è rimasto padrone di questo record per oltre vent'anni con la sua rete messa a segno contro la Fiorentina (8"9) nella stagione 2001-2002. Il messicano Lozano ovviamente entra nella storia del Napoli: è suo il gol più veloce dei partenopei. Difficile fare di meglio.

Ultimo aggiornamento: 16:10

