Rullo Liverpool: schianta 4-0 il Leicester e vola a +13

Il Liverpool non è sazio. La coppa del mondo per club e le festività natalizie non hanno addolcito la squadra di Klopp che passa a Leicester con un inequivocabile 4-0. E' un Boxing Day che regala alla Premier League la certezza di avere già chiaro chi vincerà il titolo a maggio e saranno i Reds, a cui lo "scudetto" d'Inghilterra manca da trent'anni. Il Liverpool ha umiliato un Leicester che era e resta la seconda in classifica, anche se domani il Manchester City vincendo la sua partita lo può scavalcare "accorciando" a -11 la distanza dal Liverpool che, va ricordato, ha una gara in meno rispetto alle altre avendo dovuto rinviare il match di Londra contro il West Ham perché impegnato nel Mondiale per club.

Non c'è stata partita al King Park Stadium. Il primo tempo si è chiuso solo sullo 0-1 per il gol di Firmino al 31' grazie alle parate di Schmeichel. Nella ripresa il Leicester prova ad aspettare i campioni del mondo e ripartire in rapidi contropiede portati dal velocissimo Vardy, ma Alisson non corre praticamente mai il rischio di subire gol. Al 71' arriva l'ingenuità del pur ottimo Soyuncu: il difensore turco del Leicester colpisce con un braccio il pallone su azione di calcio d'angolo regalando il penalty ai Reds, trasformato dall'appena entrato Milner. La partita finisce praticamente qui, diventando un tiro a segno sul povero Schmeichel battuto ancora da Firmino al 74' e infine da uno scatenato Alexander-Arnold al 78'. Sipario e standing ovation per la squadra oggi più forte del mondo: il Liverpool.

