Cucciolata da Guinness, mamma bassotto partorisce 11 cagnolini in Gran Bretagna. «Il precedente record era di dieci»

Potrebbe essere una cucciolata da Guinness dei primati quella di Winnie, il bassotto di tre anni che il mese scorso ha partorito 11 cuccioli in Inghilterra. Battuto infatti il primato di Cheesecake, che nel settembre del 2021 aveva dato alla luce 10 cagnolini.

La cucciolata da record

Come riporta il Daily Mail, un bassotto, o "cane salsiccia", ha dato alla luce quella che secondo molti è una cucciolata da record. Con 11 cuccioli, Winnie, cane di tre anni di Leicester, potrebbe infatti aver conquistato un nuovo primato. Fino al mese scorso il record apparteneva ad un altro bassotto, Cheesecake, che nel settembre del 2021 aveva dato alla luce 10 cuccioli. Ma oggi Rayma Jones, la 23enne proprietaria del cane, rivendica il "suo" primato ed elogia la sua Winnie, «la migliore mamma di sempre»:

«Sono rimasta stupita.

Continuavo a contarli ancora e ancora. Ero così sorpresa che continuavo ad aspettarmi che ne tirasse fuori un altro mentre non guardavo. È una mamma davvero fantastica. Sono sopraffatta dal fatto che avrebbe potuto avere un numero record di cuccioli. Ho guardato online e non potevo crederci».

Sausage dog gives birth to 'record breaking' 11 puppies https://t.co/I5HOOqG3oU pic.twitter.com/mGby0h0nAJ — Daily Mail Online (@MailOnline) October 11, 2023

In realtà, però, il Guinness World Records non tiene registri per le singole razze canine. Tuttavia, la cucciolata più grande di sempre è di 24 cuccioli, tutti nati il ​​29 novembre 2004 da Tia, un mastino napoletano del Regno Unito.

Il parto

Acquistata dalla famiglia di Rayma all'età di sette mesi, dopo quasi tre anni Winnie è diventata mamma. Tre mesi fa, infatti, la padrona ha deciso di cercare un "compagno" per la sua cagnolina. Ma se inizialmente i cuccioli nella pancia del bassotto dovevano essere sei, alla fine a nascere sono stati ben 11.

Parlando del parto, Rayma ha detto di aver impostato una sveglia per controllare il suo animale domestico. Poi, intorno alle 23.30 del 5 settembre, dopo aver sentito un cigolio provenire dalla stanza degli ospiti si è accorta che Winnie aveva dato alla luce il primo cucciolo. Il secondo, arrivato all'1.30 di notte, è stato seguito poi da altri quattro, a distanza di 20 minuti l'uno dall'altro. Il settimo, l'ottavo e il nono sono arrivati poi a circa sette minuti di distanza, seguiti da un intervallo di 40 minuti fino al numero 10. Credendo che Winnie avesse partorito tutti i suoi cuccioli, alle 6:30 Rayma è andata a letto. Quattro ore dopo, però, la scoperta: «Pensavo che 10 cuccioli fossero fantastici. Winnie aveva smesso di ansimare e si era sdraiata per dar loro da mangiare. Pensavo davvero che avesse finito. Quando sono tornata però li ho contati ed erano 11».

Un numero insolito, considerando che solitamente il numero medio di cuccioli in una cucciolata di bassotti è compreso tra uno e sei, a causa delle loro piccole dimensioni. Come insolito è anche il colore dei cagnolini: «Il colore di Winnie è davvero raro per un bassotto a pelo duro. Lei è pezzata argentata e cinque dei suoi cuccioli sono completamente argentati con macchie nere. Altri tre sono color cioccolato e tre sono neri e marrone chiaro», ha detto la padrona.

La vendita

Tra otto settimane i cuccioli lasceranno però la mamma Winnie e la padrona Rayma: «Dovrò venderli, ma non sono ancora sicura del prezzo. Non posso vivere con 11 cuccioli o diventerò la pazza signora dei cani».