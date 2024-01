Infermiera scopre di essere milionaria e vende la sua auto a un'amica per una sterlina: «Così l'ho potuta aiutare»

Deborah Burgess, un'operatrice ospedaliera di 56 anni, di Leicester, ha vinto alla lotteria. Si è portata a casa un milione di sterline e ha voluto aiutare un'amica in difficoltà vendendola la sua auto alla cifra simbolica di 1 sterlina.

La vicenda

La donna, ad agosto aveva acquistato i biglietti della lottera online attraverso l'app della National Lottery. Uno di questi era risultato vincente il 19 di agosto 2023. Per mesi la donna non ha potuto controllare la sua mail a causa di una anemia cronica che l'aveva colpita in quel periodo. Dopo essere uscita dall'ospedale era andata in vacanza per ma al suo ritorno non si sarebbe mai aspettata di trovare una sorpresa del genere. Deborah a ottobre ha iniziato a ricontrollare le sue e-mail e ha raccontato: «Finalmente sono riuscita a rimettermi in pari dopo alcuni mesi difficili e stavo controllando le mie e-mail a casa: ce n'erano così tante dopo non essere andata online per un po.

Il gesto

La donna dopo aver scoperto la sua vincita, ha voluto aiutare una sua amica in difficoltà: «Ho comprato una macchina nuova. Non avevo intenzione di vendere la mia auto ma la mia amica voleva comprarla per forza da me. Voleva pagare il giusto prezzo ma a causa della vincita gliel'ho venduta per una sterlina, così l'ho aiutata».