Live Lazio-Napoli dalle 20,45 diretta: probabili formazioni e dove vederla

Stasera il Napoli, mercoledi il Milan. La Lazio di Simone Inzaghi deve ripartire: vietato sbagliare a partire dalla gara dell'Olimpico contro la truppa di Gennaro Gattuso. Anche per non far riemergere i malumori di Lotito, rientrati ieri dopo la visita del presidente a Formello. Il tecnico biancoceleste chiede delle risposte alla sua squadra. E soprattutto vuole sfatare il tabù casalingo, dove in sei incontri sono arrivati solamente cinque punti. Un bottino misero. Invertire la rotta è d'obbligo. Inzaghi spera di recuperare Acerbi, ma Hoedt rimane in preallarme. Per il resto formazione fatta con Reina ancora tra i pali: ormai lo spagnolo ha superato Strakosha nelle gerarchie. In avanti Correa affiancherà ancora Immobile. Con Caicedo di nuovo in panchina che però inizia a spazientirsi.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa a partire dalle 20,45 su Sky Sport 1

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All.: Gattuso.

ARBITRO: Orsato di Schio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA