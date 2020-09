Lione, il presidente Aulas: «Anche la Roma vuole Depay»

Non c'è solo il Barcellona di Ronald Koeman sulle tracce di Memphis Depay. «Lo vuole anche la Roma», ha rivelato a Telefoot il presidente dell'Olympique Lione, Aulas. A chiedere come rinforzo la giovane ala olandes è l'ex ct degli orange, ora alla guida del Barca; anche per questo, oltre che per le diverse disponibilità finanziarie, il club catalano è in posizione di netto vantaggio. Il 26enne attaccante conosce poì bene Koeman, che lo ha valorizzato in nazionale. Depay ha l'ultimo anno di contratto col Lione, e secondo il suo allenatore Rudi Garcia «è un giocatore di primo livello, perfetto per una squadra costruita per vincere in Champions».

