​Leicester, Rodgers nominato nuovo allenatore

Novità nel Leicester. Il 46enne tecnico Brendan Rodgers è il nuovo allenatore del Leicester. Lo ha ufficializzato il club di Premier League sul sito ufficiale. Lo scozzese succede a Claude Puel, esonerato dopo la sconfitta casalinga (1-4) contro il Crystal Palace. Rodgers ha firmato un contratto di tre anni e quattro mesi, fino a giugno 2022, con i 'Foxes'. L'ex tecnico del Liverpool assisterà alal gara di Brighton di martedì dalla tribuna. «Sono molto onorato di essere qui come manager del Leicester City e darò la mia vita per rendere i tifosi orgogliosi del loro club. Insieme, saremo più forti e non vedo l'ora di lavorare con giocatori, staff e sostenitori per fare i passi giusti», le prime parole del tecnico.







