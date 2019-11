Serie A, presentato a Barcellona dalla Lega Calcio il "Football virtual coach"

Dall'inizio del girone di ritorno del campionato, a gennaio, la Lega Serie A doterà tutte le panchine di un tablet con installato il «Football virtual coach», un sistema «altamente innovativo - informa la stessa Lega - che permetterà agli staff tecnici di ottimizzare le performance delle squadre attraverso l'analisi in tempo reale della partita in corso». Il sistema è stato sviluppato da Math&Sport, startup italiana incubata di Polihub (Politecnico di Milano) ed oggi è stato presentato a Barcellona alla quinta edizione del «Bar‡a Sports Technology Symposium». Il 'Virtual coach' - spiega sempre la Lega in una nota - fornisce dati in tempo reale, li analizza e può restituire indicazioni tecniche per gli allenatori e per tutto lo staff, mettendo in evidenza le situazioni critiche e quelle positive della propria squadra e degli avversari. «Grazie alle competenze del Politecnico, saremo la prima Lega al mondo a fornire un valido supporto di analisi tecnica durante una partita - ha dichiarato l'ad della Lega, Luigi De Siervo -. Per garantire e accrescere la contendibilità del campionato, il sistema sarà fornito a tutte le 20 squadre. L'intelligenza artificiale, unita all'abilità degli allenatori, permetterà di alzare il livello della competizione, rendendo le gare sempre più avvincenti e spettacolari». «Le tecniche di modellazione matematica, gli algoritmi di machine learning, le enormi risorse di calcolo oggi disponibili, rendono possibile ciò che fino a poco tempo fa sembrava una chimera: trovare automaticamente, in tempo reale, le relazioni causa-effetto tra le performance di un atleta, un reparto, una squadra, e gli eventi che le hanno generate», ha dichiarato il ceo di Math&Sport, Ottavio Crivaro

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA