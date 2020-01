Lecce-Inter, dalle 15.00 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Via del Mare si ritrovano di fronte la squadra che insieme al Brescia ha raccolto fino a questo momento il minor numero di punti tra le mura amiche, il Lecce, solamente 4 senza nemmeno una vittoria, e quella che all'opposto ne ha raccolti di più, l'Inter con ben 25, frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e nessuna sconfitta fin qui lontano da San Siro.(4-3-1-2) Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Babacar, Falco(3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro MartinezLecce ed Inter scendono in campo oggi pomeriggio alle 15 per la 20esima giornata di Serie A, prima di ritorno. I salentini vengono dalla sconfitta rimediata a Parma nel posticipo di lunedì sera, 2-0 il finale per gli emiliani, a causa della quale sono rimasti fermi a 15 punti in classifica; i nerazzurri, dal canto loro, vogliono tornare a vincere dopo la frenata casalinga nel match di San Siro con l'Atalanta, costata il primo posto in classifica ora appannaggio della Juventus in solitaria.