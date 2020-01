Lecce-Inter, i voti: Lukaku è assente, Mancosu riprende i nerazzurri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABRIEL 6Sempre attento sulle conclusioni dell’Inter, ma non può fare nulla sul colpo di testa di Bastoni.ROSSETTINI 6.5Prestazione brillante senza timori.DELL’ORCO 6.5Non deve fare gli straordinari per controllare le manovre offensive dell’Inter.LUCIONI 6.5Mette in campo la sua esperienza.RISPOLI 6.5Molte cavalcate sulla fascia che impensieriscono l’Inter.DEIOLA 5.5Gioca una buona gara fino all’errore su Bastoni in occasione del vantaggio nerazzurro.PETRICCIONE 7Detta i tempi del centrocampo pugliese.DONATI 6.5Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, si fa vedere spesso in avanti.MANCOSU 7Sbaglia in avvio di match davanti ad Handanovic, ma nella ripresa non fallisce e firma l’1-1.LAPADULA 5Per lui è una sorta di derby, avendo vestito la maglia del Milan, ma si vede davvero poco.BABACAR 6Prova di tutto per rendersi pericoloso.MAJER 6.5Butta in mezzo la palla del pareggio.FALCO 6.5Ha davvero grande talento. Colpisce il palo esterno su punizione.LIVERANI 7Guadagna un punto prezioso, in rimonta, contro l’Inter.HANDANOVIC 6Non deve fare parate importanti e non ha responsabilità sul gol di Mancosu.GODIN 5.5Attento per buona parte della gara, anche se a volte si fa sorprendere dalla rapidità del Lecce.DE VRIJ 6Chiude ogni spazio, ogni falla del muro difensivo nerazzurro.SKRINIAR 5.5A tratti in difficoltà quando Rispoli decide di puntarlo.CANDREVA 5Sicuramente meglio in altre occasioni. Stavolta non riesce proprio nulla.BARELLA 6Cerca di fare qualcosa con il suo impeto.BROZOVIC 6.5È quello che in fase offensiva si sbatte di più.SENSI 6Poco alla volta sta tornando in forma.BIRAGHI 6.5Suo l’assist vincente per il gol di Bastoni.LUKAKU 5Meglio nel primo tempo, sparisce nella ripresa.LAUTARO MARTINEZ 5.5Non sempre rapido con il pallone tra i piedi.BASTONI 6Sblocca il risultato dopo 4’ dal suo ingresso, ma si fa rubare il tempo da Mancosu sulla rete dei pugliesi.CONTE 5.5È da tempo ormai che chiede rinforzi.