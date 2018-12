Il Lecce batte il Carpi e consolida il 2° posto. Il Brescia supera il Livorno

È la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, la terza di fila per il Lecce che consolida il secondo posto in Serie B alle spalle del Palermo. Sul campo del Carpi decide la rete di La Mantia al 36' del primo tempo. Si ferma il Carpi dopo tre risultati positivi di fila: per la squadra di Castori terz'ultimo posto e situazione di classifica ancora complicata.



Il Brescia sale al quinto posto in classifica battendo 2-0 il Livorno, ultimo. La gara si sblocca al 35': gol di testa di Torregrossa su punizione di Tonali. Torregrossa fa poi doppietta al 12' della ripresa segnando in tap in. Dal 32' Brescia in dieci per l'espulsione (doppia ammonizione) di Curcio.