Legionella in albergo, il caso partito da un turista di Carpi

L'ordinanza numero 12 del sindaco Gianluca Taddeo, con la quale ha ordinato la chiusura dell'Hotel Bajamar di Formia, è scaturita da un caso di legionella pneumophila contratta da un turista di Carpi mentre si trovava a festeggiare il capodanno 2023 presso la struttura alberghiera di Santo Janni. Il provvedimento richiede alla società che gestisce l'hotel, l'Immobiliare Beni Stabili di Roma, la disinfestazione totale dell'impianto idrico dell'albergo e ovviamente di «interrompere temporaneamente l'attività della struttura alberghiera in attesa delle attività di bonifica necessarie».

Tuttavia, c'è da dire che la struttura alberghiera, che è anche sotto curatela fallimentare, è attualmente chiusa per il periodo invernale e aprirà solo nei giorni che precederanno le festività pasquali. A confermarlo è il responsabile della gestione dell'hotel, Paolo Migliorato, che rimarca anche il fatto di essere già a conoscenza dell'accaduto al turista emiliano e ha collaborato con le autorità sanitarie per garantire la sicurezza degli ospiti. La struttura alberghiera aveva aperto i battenti soltanto per il veglione di San Silvestro, per poi richiudere secondo programma. I campionamenti effettuati dall'Asl di Latina e dall'Arpa hanno dato esito positivo con concentrazioni ai limiti previsti e comunque non pregiudizievoli per la salute pubblica. L'Asl pontina ha sollecitato l'adozione di ogni provvedimento amministrativo necessario per garantire la salvaguardia della salute pubblica, «anche in considerazione dei numerosi casi di legionellosi registrati in passato», secondo quanto si legge nell'ordinanza.

Il provvedimento emesso dal sindaco Taddeo prevede la disinfezione completa dell'impianto idrico dell'Hotel Bajamar, seguita da ulteriori analisi per verificare la presenza di Legionella e aggiornare il piano di gestione del rischio. Solo una volta terminata la bonifica e rispettati i parametri previsti dalle Linee Guida del 2015, l'Asl Latina effettuerà ulteriori controlli prima della riapertura della struttura. Tra l'altro, fanno sapere dal Bajamar, ancora prima dell'ordinanza sindacale, è stato compiuto all'interno della struttura uno shock termico al fine di sterilizzare gli ambienti. La gestione dell'Hotel Bajamar tiene a precisare che nessuno dei partecipanti al veglione del Capodanno 2023 o altri ospiti dell'albergo nei giorni successivi e precedenti a quell'evento siano stati colpiti dalla legionella pneumophila. E precisa nuovamente che l'hotel sta contribuendo a riqualificare l'immagine e la fruibilità turistica del litorale di levante di Formia ed attualmente è chiuso durante la stagione invernale. Resta aperto non al pubblico ma per la realizzazione di interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, in vista della riapertura in primavera.