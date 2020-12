TERNI Positivo al Covid l'ex allenatore della Ternana, Sandro Pochesci, attualmente alla guida del Carpi nel girone B di Serie C. Ad annunciarlo è lo stesso Pochesci: "Le partite per me sono la vita, ma oggi la vita e' più importante di una partita. Sono positivo al Covid insieme a 13 ragazzi, team manager, massaggiatore e magazziniere". L'allenatore del Carpi è comunque in buone condizioni di salute e non è ricoverato. Il Carpi avrebbe dovuto giocare oggi, sabato 19 dicembre, in casa del Matelica. Ma a seguito delle 10 positività emerse nella giornata di giovedì il Carpi aveva chiesto il rinvio della partita a data da destinarsi, rinvio che però il Matelica ha rifiutato. A quel punto la Lega Pro aveva concesso lo spostamento del match di 24 ore, programmandolo quindi per domani, domenica 20 dicembre. Oggi il nuovo giro di tamponi e le nuove positività, compresa quella di Pochesci. Il regolamento dice che qualora siano disponibili meno di 13 calciatori, compreso un portiere, la Lega può autorizzare il rinvio della gara e la riprogrammazione della stessa alla prima data utile. Con le positività emerse oggi, il Carpi ha solo 10 giocatori a disposizione ma per ora la partita resta programmata per domenica.

