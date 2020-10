Young-Boys-Roma, le probabili formazioni: Villar dall'inizio, riposano Pellegrini e Dzeko

Fonseca annuncia il maxi turnover per il debutto della Roma in questa edizione di Europa League: ore 18,55 a Berna contro i campioni svizzeri dello Young Boys. Previste 6 novità dopo il successo di domenica contro il Benevento: torna in porta Pau Lopez, in più entrano dall'inizio Kumbulla, Villar, Perez e Borja Mayoral. Probabile turno di riposo per Pellegrini e Dzelko. Ballottaggi in difesa e attacco: Peres-Karsdorp e Pedro-Mkhitaryan. Seoane pronto a schierare davanti, nel suo 4-4-2, Meschack accanto a Nsame.

PROBABILI FORMAZIONI

YOUNG BOYS (4-4-2): 26 Von Ballmoos; 36 Hefti, 28 Lustenberger, 5 Zesiger, 25 Lefort; 16 Fassnacht, 60 Rieder, 8 Sierro, 13 Ngamaleu; 18 Nsame, 15 Meschack. Alleanatore: Seoane.

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 33 Peres, 24 Kumbulla, 3 Ibanez, 37 Spinazzola; 4 Cristante, 14 Villar; 11 Pedro, 7 Pellegrini, 31 Perez; 21 Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca.



