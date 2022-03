Lunedì 14 Marzo 2022, 23:24 - Ultimo aggiornamento: 23:27

STRAKOSHA 6

Nella sua area non accadono fatti di rilievo, eccezion fatta per una parata, facile, al 19’ pt su Nsame, che forse era anche in fuorigioco. Più che altro lo si nota per qualche alleggerimento, i primi tocchi dell’azione, e un brivido nel finale

PATRIC 6

Torna dopo diversi mesi nel ruolo di terzino destro, ha davanti un tipaccio come Okereke che se parte lanciato poi è difficile da fermare, e infatti qualche corsa affannosa all’indietro deve compierla. Però riesce spesso a stare anche alto, e a rispondere

LUIZ FELIPE 6,5

Guadagna il prezioso rigore in apertura di ripresa, e vale mezzo gol. Prima e dopo, contiene con qualche difficoltà iniziale Nsame, a volte manifesta lievi incertezze nelle chiusure in alto, o in palleggio. In flessione, sì

ACERBI 6,5

Bersagliato senza pietà dalla curva, e non dev’essere affatto una sensazione piacevole giocare sotto insulti e fischi. Eppure il suo riesce a farlo, con la pulizia negli interventi e anche con qualche incursione in area avversaria sui calci piazzati

HYSAJ 6

Prudente a coprire le avanzate di Zaccagni, su cui sovappone poco, anche se non avrebbe esterni offensivi del Venezia da cui guardarsi

MILINKOVIC 6,5

Destro di poco impreciso su punizione al 15’ pt: esce di tre dita. Va meglio in interdizione, come quando avvia l’occasione del 34’, che in costruzione e invenzione, dove trova un Fiordilino a fargli ombra. Ma nel st non lo tengono più molto, e danza a testa alta

LEIVA 6,5

L’idea di pressing che Busio dovrebbe portargli, tutto sommato non lo tarpa particolarmente. Anzi offre una certa vivacità e passo sicuro, confermando la palpabile sensazione di risveglio, dopo mesi difficili

LUIS ALBERTO 6

Lontano dalle cose e dal cuore della partita per un tempo, giostra il pallone come se portasse a spasso Fuffy. Alza finalmente i ritmi nella ripresa, e si vede tutta un’altra fluidità, anche se continua a non vedere la porta

FELIPE ANDERSON 6

Spreca la grande occasione del 34’, solo, con un tiro sbilenco. Cerca spesso la linea di fondo ma trova strade chiuse. Non si disunisce e insiste, è il suo merito, e cerca giocate di qualità comunque

IMMOBILE 7

L’assist al 34’ per Felipe, unico lampo di un primo tempo da prigioniero, spazi zero. Segna al 4’ st, annullato, ma sul rigore è implacabile e fanno 21 in campionato. Di nuovo capocannoniere, come è giusto che sia. E l’Italia si avvicina

ZACCAGNI 6

Il più continuo nel cercare l’uno contro uno e nel saltare l’avversario, anche se poi la cosa finisce lì. Va a cercarsi due volte il giallo che gli farà saltare il derby, e alla fine lo prende: errore grave

PEDRO 6

Fa 20 minuti di cuciture, e prepara il derby

LAZZARI 6

Al rientro, subito qualche sprint

SARRI 6,5

Primo tempo a rilento, ripresa con altro passo. Ma soprattutto, chiude per la sesta volta nelle ultime otto con la difesa imbattuta, e per un allenatore è sempre una splendida notizia. Al derby arriva meglio la Lazio.

MÄENPÄÄ 6

Un po’ avventuroso nei tuffi, anche se non deve compiere parate determinanti e il rigore di Ciro è una stangata

MATEJU 5

Soffre Zaccagni, viene ammonito e infine sostituito, anche se forzerà il laziale all’ammonizione

CALDARA 6

Inizia a barcollare e retrocedere solo nella ripresa, dopo un primo tempo quasi eccellente

MODOLO 6,5

Buona guida della difesa, difficile che si distragga o che evidenzi sbavature

HAPS 5,5

Duello podistico con Felipe, non sfigura nel complesso almeno negli scatti, anche se alla lunga paga dazio tecnicamente al brasiliano

CRNIGOJ 5,5

Non male per un’ora, ma commette fallo da rigore inutile

AMPADU 5,5

Non emerge dalla tonnara, tocco troppo lieve, e tende ad abbassarsi con eccessiva frequenza

FIORDILINO 5,5

Sorveglia Milinkovic fin quando e dove può, poi a un certo punto deve cedere il passo

BUSIO 6

Zampilla con buona capacità tecnica sul centrodestra, partecipa, si fa notare. Nel st scala a mediano sinistro

OKEREKE 6

Piazza alcuni spunti da ala sinistra, poi gli è difficile rientrare per colpire da dentro il campo

NSAME 5,5

Un tiro centrale, qualche movimento, ma non è in grado di far male

EBUEHI 6

Custodisce la fascia destra con più attenzione

KIYINE 5

Scattista tarpato

HENRY 5

Troppo statico

BERTOLINI 5

Piano troppo conservativo in assoluto, anche se forse le intenzioni sarebbero di dare più impulso ai contrattacchi. Ma mancano attaccanti di peso. Salvarsi sarà dura