Lazio, tutto pronto per la restituzione dei cartonati ai tifosi. Il comunicato ufficiale

Nonostante l’entusiasmo per i sei acquisti in questa prima parte di mercato estivo, negli ultimi giorni in casa Lazio è tornata in auge la polemica dei cartonati. Durante il lockdown (stagione 2019/20) il club lanciò l'iniziativa "Tu Non Sarai Mai Sola", sviluppata a sostegno della Croce Rossa Italiana (Cri). Chiunque avesse aderito, per non lasciare vuoto l'Olimpico causa pandemia si sarebbe ritrovato il proprio cartonato in tribuna. La promozione permetteva ai tifosi di comprare al costo di 39,90 euro delle sagome con il proprio volto. Queste ultime sono state poste in tribuna come visto chiaramente alla ripartenza della Serie A, con la promessa che in seguito sarebbero state consegnate ai tifosi con tanto di firma di Lulic, ormai ex capitano biancoceleste.

Il comunicato della Lazio sui cartonati: ecco quando potranno ritirarli i tifosi

Eppure nonostante siano passati due anni la maggior parte dei tifosi non ha ricevuto il proprio cartonato. Una situazione che ha scatenato non poche polemiche da parte dei diretti interessati, così nel pomeriggio odierno la Lazio stessa ha fatto chiarezza sulla questione con un comunicato ufficiale. «La Società Sportiva Lazio comunica – si legge – che le sagome con le foto dei tifosi dell’iniziativa “Tu non sarai mai sola”, saranno consegnate ai proprietari che si presenteranno con la ricevuta e il documento d’identità, negli appositi stand che saranno allestiti nei pressi dello stadio Olimpico nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì prossimi, 26, 27 e 28 luglio. Al più presto verrà comunicato l’indirizzo preciso e l’orario per il ritiro». La telenovela dei cartonati sembra destinata a terminare sul serio stavolta.