Lazio, tutti in campo a Pasqua: confronto squadra-Inzaghi

In campo a Pasqua con un’ora di ritardo. Simone Inzaghi tiene a rapporto la squadra per quasi sessanta minuti. Un confronto con i giocatori dopo la sconfitta con il Chievo. Un’occasione per riflettere su cosa non è andato all’Olimpico e ripartire in vista della semifinale di ritorno di coppa Italia con il Milan, in programma mercoledì a San Siro. Il quarto posto si allontana, la società non ha gradito le ultime prestazioni e si è fatta sentire con il tecnico, ma la matematica non condanna ancora i biancocelesti. Nell’allenamento mattutino la Lazio si divide in due: scarico per chi ha giocato con i gialloblù, test con la Primavera per il resto del gruppo, compreso Milinkovic espulso ieri nel primo tempo. Le prove tattiche anti-Milan scatteranno solo domani. Sicura l’assenza di Radu, squalificato e infortunato. Certo il rientro di Leiva in regia, affiancato da Luis Alberto e Milinkovic, squalificati con la Sampdoria in campionato.Intanto, non si esclude l’ipotesi ritiro “punitivo” a partire da domani sera. Un modo per permettere alla squadra di concentrarsi per il match di coppa, che secondo Marco Parolo «vale una stagione». Arrivare in fondo alla competizione e vincere il trofeo sarebbe sufficiente per centrare la qualificazione in Europa League, che al momento non è sicura in campionato.