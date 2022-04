Mercoledì 20 Aprile 2022, 18:13

Prosegue la preparazione della Lazio in vista del Milan. I biancocelesti si sono ritrovati sul campo Fersini di Formello dalle ore 15:30 per proseguire la settimana che porterà al confronto con i rossoneri. Altro crocevia determinante per la corsa all’Europa League per i biancocelesti che non potranno permettersi ulteriori passi falsi. Un discorso che Sarri vorrebbe fare a tutto il gruppo, ma a quattro giorni dal fischio d’inizio ancora non gli è possibile.

Lazio, torna solo Luiz Felipe ma Sarri attende altri rientri già domani

In effetti si sta facendo difficile la preparazione della partita. Giunti a mercoledì il Comandante ancora una volta non ha avuto a disposizione 10 calciatori in gruppo. Assenze alle quali un minimo si è sopperito chiamando i giovani portieri Furlanetto e Moretti dalla Primavera e il centrocampista (e capitano) Bertini. Forza con gli elastici, cross e tiri in porta e infine partita a campo ridotto. Questo il programma odierno con a disposizione solamente 13 calciatori della prima squadra. Ovviamente non si sono alleanti col resto dei compagni Patric e Pedro. Il difensore si è allenato in palestra, ma gli esami strumentali svolti alla coscia sinistra hanno escluso lesioni, motivo per il quale potrebbe tornare in gruppo entro il fine settimana. Stesso discorso per l’esterno, reduce da un risentimento al polpaccio destro. Oggi secondo allenamento differenziato di fila per lui, con Sarri che spera di recuperarlo per domenica sera considerando quanto conti sul suo apporto nei big match. Tra gli altri assenti di ieri, l’unico a vedersi in campo quest’oggi è stato Luiz Felipe. Oggi semplice riattivazione atletica per l’italo-brasiliano che domani è atteso alla corte di Sarri. Per gli altri ancora non ci sono novità. Si tratta di Strakosha, Adamonis, Marusic, Radu, Milinkovic, Cataldi e Raul Moro. Tutti e sette (alcuni dei quali con dei sintomi influenzali) sono alla seconda assenza consecutiva. Intanto anche la doppia seduta spostata a domani è stata cancellata in favore di un solo allenamento, ma da Formello emerge ottimismo e sono attesi altri rientri già da domani.