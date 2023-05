Lazio, Sarri sorride: Vecino torna in gruppo. Immobile: «Ecco perché siamo stanchi...»

Pomeriggio con buone notizie da Formello. La Lazio si è ritrovata nel centro sportivo e ha già iniziato la preparazione alla sfida con l’Udinese. Lavoro tecnico, atletico e infine tattico. Un programma misto al quale ha partecipato anche Vecino. L’uruguaiano ha svolto praticamente tutto l’allenamento, anche la partita fine dove si è mosso da regista saltando solo l’ultima parte. Al suo posto è subentrato Fares con Luis Alberto che si è abbassato in cabina di regia. Tre gli assenti. Si è trattato degli acciaccati Marcos Antonio e Marusic, gestiti, e Cataldi, alle prese con un percorso di riabilitazione al polpaccio destro che nella migliore delle ipotesi lo riporterà in campo tra Cremonese ed Empoli. Domani è previsto un allenamento mattutino.

Lazio, Le parole di Immobile

Stamattina inveceè tornato all’. Il capitano della Lazio, ospite d’onore del convegno “Ussincontra”, ha ricevuto il premio “Vincenzo Margiotta”. «Questa Lazio è stanca – le parole del bomber a margine dell’evento – perché è faticoso lottare con squadre forti che cercano di rubarci il posto. Dobbiamo impegnarci, nell’ultima gara abbiamo perso punti, ma manca poco al traguardo». Poi sulla: «Spero vinca un’italiana. Io sono legato a Inzaghi come persona e allenatore, mi farebbe piacere per lui». Infine sul calcio italiano: «Si dice che l'Italia è indietro nel calcio, ma non è vero. Sentivo l’intervista di, questa differenza non ci può stare, significa che uno non capisce di calcio. Bisogna giocarli i campionati, è vero che alcuni hanno più possibilità economiche come la Premier, ma ci stiamo facendo valere anche noi quest’anno».