Lazio, Sarri recupera Marcos Antonio e resta con due dubbi in ottica Atalanta

Braccia conserte per Sarri mentre la sua Lazio si riscalda con un torello. Il club capitolino di questo 2022/23 è così: tanta concentrazione, ma guai perdere di vista il divertimento di giocare a calcio. Tra i principi del Comandante c'è anche questo. Il tecnico concede tanto ai suoi calciatori, ma allo stesso tempo pretenderà una risposta importante in un campo ostico come il Gewiss Stadium. I biancocelesti con l'Atalanta si giocheranno una buona fetta di stagione in queste ultime sette partite del 2022 e non avendo Immobile in campo il margine di errore calerà drasticamente.

Due dubbi per Sarri

Tutti concetti ripetuti più volte da Sarri ai suoi giocatori, ritrovatisi in campo oggi poco dopo le 15:30. Il Comandante ha diretto una classica seduta di antivigilia rispetto a una partita, perciò con riscaldamento tecnico-atletico, prove tattiche e palle inattive. Come sempre accade il tecnico ha mischiato le carte per dare pochi riferimenti ai suoi calciatori, ma la sensazione è che fino al fischio d'inizio l'allenatore biancoceleste si porterà dietro due dubbi. Il primo, quello principale, sarà a in attacco. A dirla tutta i diretti interessanti, Felipe Anderson e Pedro, giocheranno entrambi. Il tecnico dovrà solo scegliere chi schierare dal 1' al centro del tridente. Al momento resta in vantaggio il brasiliano, provato anche oggi in quel ruolo, ma lo spagnolo resterà in corsa fino alla fine, oltre al fatto che comunque i due si potranno alternare durante la gara. L'altro dubbio è a centrocampo, come sempre per la mezzala sinistra. Nonostante Luis Alberto stia fremendo per tornare titolare in campionato dopo due esclusioni di fila, Sarri sembra intenzionato a puntare ancora su Vecino per avere maggiore sostanza dall'inizio. Domani mattina ci sarà la rifinitura per sciogliere le ultime riserve e subito dopo la conferenza stampa di Sarri prima della partenza verso Bergamo.