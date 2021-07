Lazio, la legge di Sarri: «Se alzate la palla vi do rigore contro». Domani con il Padova ultimo test ad Auronzo

Lunedì 26 Luglio 2021, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 20:45

Penultima chiamata prima della fine. E' stata una giornata intensa e di lavoro in casa Lazio. Doppia seduta per Milinkovic e compagni, con approfondimento sulla fase tattica e sui movimenti offensivi e difensivi. Allenamenti duri sia nella mattinata che nella seduta serale terminata poco prima di andare a cena. Domani c'è l'ultima amichevole di questa prima fase del ritiro, la Lazio affronterà il Padova (ore 18 Sport Italia) altra squadra di Lega Pro. E Sarri ha voluto ripassare alcune cose dal punto di vista tattico che vuole assolutamente vedere nell'ultimo test prima di rientrare nella capitale. L'allenatore ci tiene che i reparti siano vicini e compatti e che la palla vada veloce e con al massimo un paio di tocchi. Nella seduta serale, durante la partitella finale, non faceva che urlare ai suoi giocatori di tenere la palla bassa e veloce «se la alzate la palla vi do rigore contro». E tutto è andato avanti così fino alla rete finale di Milinkovic che ha chiuso l'incontro e mandato tutti sotto la doccia e in modo piuttosto veloce, visto che su Auronzo si è abbattuto un fortissimo temporale. A cominciare la gara con il Padova dovrebbero essere gli stessi di sempre, forse con l'alternanza di Marusic e Lazzari sulla fascia destra. Da verificare le condizioni di Jonny che nella prima seduta d'allenamento ha lasciato il campo con l'aiuto dei compagni per un forte dolore alla caviglia.