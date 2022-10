Lazio, il rendimento della difesa di Sarri è da record e in Europa solo due club fanno meglio

Altro giro, altro clean sheet. Non sono solo i gol a piovere a grappoli in questo inizio di stagione della Lazio, ma anche le porte inviolate. Provedel già in sei casi tra Serie A ed Europa League non ha raccolto il pallone nella propria rete. Un vero e proprio miracolo ripensando alla passata stagione e per ora è proprio questo l’antidoto principale fornito da Sarri alla sua squadra per crescere.

Lazio, 5 gol subiti dopo 9 giornate come nel 72/73, 73/74 e 76/77

Il dato che maggiormente rende felice il Comandante in questo momento della stagione è quello dei gol subiti. Nelle prime nove giornate di campionato i progressi sono lampanti rispetto alla prima stagione. Solo 5 i colpi incassati finora, mentre un anno fa erano 17. Un rendimento pazzesco quello dei biancocelesti, assicurato da una coppia titolare di centrali come Patric e Romagnoli che si intende a meraviglia e una rivelazione come Provedel capace di leggere bene ogni momento della partita come un veterano. L’assetto di questo 2022/23 sta raccogliendo i frutti del lavoro iniziato in ritiro e ora il ritmo è da record. Solamente in altre tre occasioni la Lazio dopo nove giornate aveva subito 5 gol. Si tratta del 72/73 e del 73/74 agli ordini dell’amato Maestrelli e poi nel 76/77 con Vinicio.

Lazio, solo Barcellona e Villarreal fanno meglio nei top 5 campionati europei

Un rendimento che sta battendo ogni record della storia biancoceleste, che è il migliore in Italia (assieme all’Atalanta) e che in Europa è inferiore solamente ad altre due squadre. Per trovare infatti una difesa meno penetrabile di quella della Lazio nei top 5 campionati bisogna spostarsi in Liga. Il Barcellona con un solo gol subito e il Villarreal (con 3) vincono la palma di difese di ferro, ma con una partita giocata in meno. Allo stesso ritmo dei biancocelesti ci sono invece il Psg in Francia e ancora in Spagna Athletic Bilbao e Betis. In nemmeno 365 giorni la squadra di Sarri è passata dal subire praticamente due gol a partita al far meglio di corazzate come Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid. La cura del Comandante funziona davvero.