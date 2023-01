Lazio, Sarri ritrova Immobile, Vecino e Patric, ma perde Radu. Il club omaggia la giornata della Memoria

Primo allenamento tattico in vista della Fiorentina archiviato. La Lazio si è ritrovata dopo le 15 in campo a Formello per la prima vera seduta dedicata al match di domenica e per Sarri i rientri non sono mancati. Il tecnico ha ritrovato in un solo colpo tre giocatori. Si è trattato in primis di Patric nonostante si fosse fermato ieri per un fastidio al flessore della coscia sinistra. Poi di Vecino e infine di Immobile, anche se con il contagocce.

Lazio, tre ritorni per Sarri

Torna ad assaporare un gruppo quasi al completo Sarri perché la sua Lazio sta pian piano recuperando i tasselli. Nella seduta odierna divisa nel classico riscaldamento con torello, attivazione atletica e rapidità (e in seguito le prove tattiche), ci sono stati diversi recuperi. Patric ha svolto tutto l’allenamento. Vecino ha saltato solo il riscaldamento, mentre Immobile ha svolto solamente le prove senza contrasti, saltando la partita a campo ridotto e le palle inattive. Segnale che Ciro con ogni probabilità andrà in panchina contro la Fiorentina, ma per vederlo dal 1’ bisognerà attendere giovedì la sfida in Coppa Italia contro la Juventus. Niente partitella nemmeno per Marusic, non al meglio fisicamente e sostituito da Cesari della Primavera. Unico assente Radu, fermatosi anche lui ieri per un problema al flessore e oggi impegnato nelle prime terapie.

Il comunicato per la giornata della Memoria

Il nuovo appuntamento in campo sarà per domani pomeriggio dopo le 15, mentre alle 14 andrà in scena la conferenza stampa di Sarri. Intanto oggi, giornata della Memoria, la società ha partecipato assieme alla Roma a un incontro di sensibilizzazione sull’argomento nel liceo “Bertrand Russell” e ha diramato il seguente comunicato sul proprio sito: «La società sportiva Lazio, ente morale, ricorda con commozione e onora la memoria dei bambini, delle donne e degli uomini perseguitati della Shoah e vittime dell'odio. Non verranno mai dimenticati e continueremo a sentirli presenti, vivi, in ogni singolo istante, impegnandoci concretamente per dare luce alla memoria e spegnere l’odio e la discriminazione in tutte le forme ottuse e violente in cui si manifestano ancora, ogni giorno».