Lazio, il solito mercato bloccato di gennaio: si rischia la settima sessione senza investimenti dal 2009

I giorni passano, ma il mercato della Lazio resta fermo, mentre sul campo Sarri da oggi comincerà a preparare la sfida contro la Fiorentina. Alle porte del prossimo tour de force i biancocelesti avranno a che fare con diverse assenze. Rispetto a ieri infatti non ci saranno né Patric, né Radu, entrambi fermi per problemi muscolari al flessore. Almeno il tecnico ritroverà Vecino e lo stesso Immobile. Il capitano dovrebbe tornare in gruppo, ma per rivederlo dal 1’ bisognerà comunque attendere almeno la sfida di Coppa Italia contro la Juventus.

Lazio, le uscite ancora non sbloccano il mercato

Una gara che la Lazio giocherà dopo il termine del mercato invernale, sessione che per ora non ha avuto sviluppi se non in uscita. Il club capitolino ha infatti piazzato quattro giocatori in prestito. Kamenovic allo Sparta Praga, Marino alla Fidelis Andria, Raul Moro al Real Oviedo e infine Escalante al Cadice, quest’ultimo l’unico con obbligo di riscatto. Tutti movimenti che non hanno sbloccato alcuna possibilità in entrata. Per riuscirci Tare dovrebbe anche cedere Basic (sondato dalla Cremonese) e soprattutto Fares almeno a titolo temporaneo, ma dopo averlo proposto a Salernitana, Bologna e Sion, per il franco-algerino non ci sono novità.

Si rischia la settima sessione senza investimenti a gennaio dal 2009

Di questo passo Sarri non potrà ottenere né il vice Immobile, né il terzino di piede mancino, né tantomeno uno dei due rinforzi richiesti. Come punta il preferito resta Bonazzoli, ma la Salernitana non sarebbe disposta a cederlo in prestito e soprattutto non ne ha mai parlato con la Lazio. Era spuntato Brekalo, ma è promesso sposo della Fiorentina, mentre Sanabria sarebbe l’unica occasione in prestito, ma solo se il Torino dovesse acquistare il sostituto. Una situazione intricata, che lascia in stand-by anche Luca Pellegrini, l’unico profilo effettivamente trattato da Lotito, ma rimasto congelato proprio per i problemi di indice di liquidità della Lazio. Di questo passo difficilmente ci saranno movimenti in entrata e non sarebbe di certo una novità visto che dalla promozione di Tare nel 2009 già in sei occasioni a gennaio il club capitolino non ha investito nulla.