Sarri: «Raramente ho visto una squadra allenarsi così bene durante una sosta. Milinkovic? Ha un problema alla caviglia»

Archiviata la prima amichevole del mini ritiro in Turchia, la Lazio oggi a causa del maltempo non è riuscita ad allenarsi. Sarri e il suo staff hanno optato per un allenamento in palestra al Tui Blue Hotel di Side, proprio dove alloggia il gruppo squadra. Il Comandante è molto soddisfatto del lavoro dei suoi calciatori e lo ha sottolineato anche ai canali ufficiali del club: «Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra molto tecnica e per essere la prima gara dopo un periodo così lungo senza attività agonistica penso che abbiamo fatto bene. La sensazione è che il lavoro che è stato fatto sta venendo bene. La prima partita però è sempre più semplice rispetto alla seconda, quindi l’obiettivo è fare bene anche nella prossima».

Il livello della squadra

Ritmi importanti quelli che l'allenatore vede durante gli allenamenti: «Prima di tutto devo dire che i ragazzi hanno fatto dieci giorni a Formello con tante sedute doppie e con un livello di entusiasmo e partecipazione che ha trasportato anche noi dello staff. Raramente avevo visto una squadra allenarsi su questi livelli lontano da competizioni ufficiali. Questo ci ha agevolato molto e per ora siamo contenti del lavoro svolto e del clima che c’è intorno alla squadra». Infine un chiarimento sulle condizioni dei reduci dal Qatar: «Vecino è tornato dal Mondiale moralmente deluso, ma fisicamente in condizioni abbastanza buone. Milinkovic invece ha un problema a una caviglia che lo sta costringendo a lavorare poco in questo momento, quindi ora l'obiettivo è metterlo nelle condizioni di allenarsi. Spero che serviranno meno giorni possibile».