Lazio, altra panchina per Maximiano. Il portiere ci prova per l'Hatayspor e il club riflette sul suo futuro

C’è molta soddisfazione in casa Lazio dopo la vittoria contro il Galatasaray. A Sarri importava relativamente del risultato (2-1), l’importante era ricevere le risposte che effettivamente si sono viste in entrambi i tempi. Sempre pressione alta e ritmi elevati, nonostante i biancocelesti fossero indietro nella preparazione rispetto ai turchi che giovedì prossimo giocheranno un match ufficiale in coppa. Buoni segnali da tutti perciò per Sarri, che ha lasciato in tribuna Milinkovic, ancora acciaccato alla caviglia destra, e non ha utilizzato Kamenovic, Adamonis e Maximiano.

Altra panchina per Maximiano

Altra partita, altra panchina per il portiere portoghese. Visti i tanti cambi, compreso il giovane Bertini, era lecito aspettarsi almeno 45 minuti per l’ex Granada. Invece ancora una volta Sarri si è fidato solo di Provedel, rimasto tra i pali per tutta la durata del match. Altra bocciatura per Maximiano? A dirla tutta potrebbe essere che nei piani del Comandante al portoghese toccherà la seconda amichevole venerdì contro l’Hatayspor, ma visti i precedenti non c’è ancora la certezza che possa spuntarla il numero 1 biancoceleste.

La Lazio riflette sul futuro del portoghese

Sicuramente Maximiano potrà sfruttare una condizione non proprio ottimale di Provedel. L’ex Spezia deve ancora tornare a pieno regime dopo una prima parte di stagione in cui è stato spremuto al massimo, viste anche le condizioni fisiche del suo vice (borsite all'anca). Serie A o Europa League non faceva differenza per Ivan, sempre in campo e arrivato così stanco che gli strascichi si sono visti anche ieri in un paio di interventi come il tiro-cross di Akturkoglu finito sul palo. Ecco perché per dopodomani potrebbero salire le quotazioni di Maximiano che, dopo lo scivolone all’esordio col Bologna, è finito nel dimenticatoio. La Lazio sta riflettendo se girarlo in prestito (di recente ha chiesto informazioni l’Espanyol a tal proposito) o provare a rilanciarlo e molto dipenderà anche dalle condizioni di Provedel, per ora ben saldo tra i pali del 4-3-3 di Sarri. Certo è che giunti a metà stagione restano molti i dubbi sull'investimento di oltre 10 milioni fatto in estate.