Lazio, ripresa con tattica e Marusic in campo. Ma Sarri ha ancora due assenze in mediana

Dopo 24 ore di riposo, la Lazio ha portato a termine una nuova seduta tattica a Formello. Sarri prosegue con la preparazione al dettaglio in ottica Udinese visto che per la Dacia Arena passerà una buona fetta di qualificazione diretta alla prossima Champions League. Un obiettivo lontano a inizio stagione e molto vicino ora, motivo in più per tentare uno sprint difficile viste le condizioni precarie con le quali è arrivata la squadra al traguardo. Il tecnico lo sa, per questo sta motivando al massimo i suoi calciatori, che intanto oggi si sono arricchiti di una presenza rispetto ai giorni precedenti.

Lazio, si rivede Marusic in gruppo, ma mancano ancora due registi

Nella classica seduta di antivigilia, divisa in torello, attivazione atletica e rapidità come riscaldamento e lunghe prove tattiche (comprese di palle inattive) come parte principale, si è infatti rivisto Marusic. Il terzino montenegrino oggi ha saltato solo la prima parte dell'allenamento per poi aggregarsi ai compagni. Seduta completa per Gonzalez nonostante l'impegno di ieri con la Primavera e pericolo scampato per Luis Alberto dopo che è scivolato sulla caviglia sinistra durante la partitella. Il Mago ha terminato senza problemi il programma al quale non ha partecipato invece Marcos Antonio. Solo palestra per il brasiliano, ancora alle prese con dei fastidi alla caviglia sinistra e domani si deciderà su una sua partenza o meno per il Friuli. Anche per questo oggi si è visto Patric in un'insolita posizione davanti alla difesa. Niente allenamento infine anche per Cataldi, che prosegue col percorso di riabilitazione dopo la lesione al polpaccio destro. La rifinitura è prevista domattina e dopo non andrà in scena la conferenza stampa di Sarri.

Probabili formazioni:

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. All.: Sottil.

Indisponibili: Deulofeu, Success, Ehizibue, Ebosse, Pafundi.

Diffidati: Ebosele, Lovric, Success, Udogie.

Squalificati: Becao.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Cataldi.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto, Milinkovic.

Squalificati: -