Lazio, ripresa con tante assenze per Sarri. Patric e Pedro puntano il Milan

Archiviati i due giorni di riposo la Lazio è tornata ad allenarsi nel centro sportivo di Formello. Appuntamento alle 15:30 sul campo Fersini per inaugurare una settimana che porterà alla difficile sfida contro il Milan di Pioli. Si tratterà di un altro difficile ostacolo per la corsa all’Europa League che al momento vede il club capitolino lontano due punti dal quinto posto occupato dalla Roma mentre la Fiorentina ora è appaiata a quota 56, ma con una partita in meno.

Lazio, non si allenano in 10 alla ripresa. Sospiro di sollievo per Patric: lui e Pedro puntano il Milan

Tanti spunti sui quali Sarri ha già iniziato a ragionare, ma dei quali parlerà a tutto il gruppo nei prossimi giorni. Oggi il Comandante ha seguito da vicino la seduta di ripresa. Prima mobilità articolare, poi circuito atletico e infine partita a campo ridotto. Questo il programma odierno seguito da un colloquio tra il tecnico stesso e il ds Tare. Tante le assenze. Al termine dei due giorni di riposo concessi dalla società oggi comunque non si sono allenati in dieci. Dai due portieri Strakosha e Adamonis, passando per i difensori Marusic, Luiz Felipe e Radu, questi ultimi due appena rientrati rispettivamente da un trauma distorsivo al ginocchio e da una fascite plantare. Forfait anche a centrocampo visto che non si sono visti né Milinkovic né Cataldi, mentre per il reparto avanzato non si è allenato Raul Moro col resto dei compagni. Tutte assenze che Sarri spera possano esaurirsi già da domani. Chi invece a Formello si è visto, ma non col resto della squadra, sono stati Patric e Pedro. Gli esami alla coscia sinistra del difensore hanno escluso lesioni e di conseguenza nei prossimi giorni è atteso in gruppo. Ottimismo anche per l'ex giallorosso in ottica Milan. Oggi l’esterno canario si è allenato sul campo in maniera differenziata, altro tassello verso il rientro. Domani è prevista una doppia seduta con l'auspicio di qualche rientro in più rispetto ad oggi.