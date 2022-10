Lazio, rifinitura anti Atalanta: Felipe Anderson in campo dal primo minuto

Si avvicina sempre di più un crocevia determinante per questa prima parte di stagione della Lazio. Domani i biancocelesti saranno ospiti dell’Atalanta e in palio ci sarà molto. L’obiettivo sarà quello di confermare l’ottimo momento difensivo contro un avversario proibitivo che in casa ha lasciato le briciole agli avversari. La squadra di Gasperini infatti è imbattuta al Gewiss Stadium e tra l’altro è sempre andata a segno. La Lazio dal canto suo dovrà far valere i soli 5 gol subiti finora, rendimento inferiore solo al Barcellona nei top 5 campionati europei.

Rifinitura in ottica Atalanta a Formello

Storicamente non è una trasferta semplice quella di Bergamo per la Lazio. Basti pensare che in 54 partite sono arrivate solamente 9 vittorie. Dal 2016 poi ogni confronto tra i biancocelesti è stato ricco di gol (media di 4 a partita), ma almeno nelle ultime due occasioni il club capitolino non ha mai perso (una vittoria e un pareggio). Il dato che pesa è che l’ultima volta che i bergamaschi sono rimasti a secco è stato nell’agosto 2012. Un dato che Sarri spera di poter finalmente replicare domani.

Le probabili scelte di Sarri

Per farlo, in base alle prove tattiche di stamani, il tecnico dovrebbe affidarsi al classico reparto difensivo. Tra i pali toccherà al solito Provedel. Davanti all’ex Spezia conferme per Lazzari, Romagnoli e Marusic, mentre Patric è pronto a tornare al suo posto nonostante la buona prova di Casale contro l’Udinese. A centrocampo sono sicuri del posto sia Milinkovic che Cataldi, mentre Vecino procede ancora verso una maglia da titolare a scapito di Luis Alberto. Sarri sta pensando di lasciare il Mago in panchina per sfruttare il suo apporto a partita in corso. Infine in attacco sicuramente ci saranno Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Il tecnico deciderà in extremis su chi puntare al centro del tridente tra il brasiliano e lo spagnolo, col primo in leggero vantaggio. Assenti ovviamente Immobile e Bertini.