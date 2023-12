Champions League, Lazio prima nel girone se... Tutte le combinazioni

Tutto pronto per l'ultima partita dei gironi di Champions League. Allo Stadio Cívitas Metropolitano, la Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad affrontare l'Atletico Madrid, in una partità che deciderà il primo posto del Gruppo E. Entrambe già qualificate, le due squadre si giocheranno quindi il tutto per tutto per conquistare la vetta del girone. Ma cosa dovranno fare i biancocelesti per ottenere il primato in classifica? Vediamo ora tutte le combinazioni possibili.

Atletico Madrid-Lazio: quando e dove vederla, probabili formazioni e classifica del girone

Lazio prima nel girone se..

Entrambe già qualificate, Lazio e Atletico Madrid si giocheranno stasera il primo posto del gruppo E. La vetta del girone consentirà di presentarsi agli ottavi come testa di serie, evitando così di affrontare le squadre più forti.

Per conquistare il primato in classifica, però, la squadra di Maurizio Sarri dovrà vincere in trasferta a Madrid. L'Atletico, infatti, ha un punto in più dei biancocelesti, e solo in caso di sconfitta scalerebbe al secondo posto.

La classifica

Dopo cinque partite giocate, questa è la situazione del gruppo E:

Atletico Madrid, 11 punti (già qualificato)

Lazio, 10 punti (già qualificata)

Feyenoord, 6 punti

Celtic, 1 punto

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti?

Questi i criteri da tenere in considerazione in caso di arrivo a parità di punti:

Maggior numero di punti ottenuti nelle partite del girone giocate tra le squadre in questione; Differenza reti superiore nelle partite del girone giocate tra le squadre in questione; Maggior numero di gol segnati nelle partite del girone giocate tra le squadre in questione; Differenza reti superiore in tutte le partite del girone; Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone; Maggior numero di gol segnati in trasferta in tutte le partite del girone; Maggior numero di vittorie in tutte le partite del girone; Maggior numero di vittorie in trasferta in tutte le partite del girone; Totale dei punti disciplinari inferiore basato solo su cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e ufficiali di squadra in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti); Coefficiente UEFA del club più alto.