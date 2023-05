Lazio, ripresa con doppia seduta e gestione a Formello. E intanto si fa dura per Cataldi col Lecce

Archiviato il giorno di riposo, la Lazio è tornata ad allenarsi nel centro sportivo di Formello. Di nuovo tutti concentrati verso l'obiettivo Champions, protagonista indiscusso del discorso di domenica tra Sarri - stavolta da solo - e i giocatori. Inizia definitivamente un'altra settimana determinante che tra tre giorni vedrà i biancocelesti già in campo. Venerdì infatti, a sole 24 ore dalla sfida di Europa League della Roma col Bayer Leverkusen, all'Olimpico arriverà il Lecce e la Lazio non potrà fare a meno dei tre punti dopo gli ultimi due ko a San Siro con Inter e Milan.

Lazio, Sarri chiede una reazione a Milinkovic e l'ultima all'Olimpico col Lecce gli evoca un bel ricordo

Lazio, doppia seduta di ripresa tra acciacchi e gestione

Come ogni doppia seduta che si rispetti, in mattinata la squadra è stata divisa. Difensori e Provedel con Sarri, centrocampisti e attaccanti con Martusciello. Per i primi, orfani di Hysaj (semplicemente gestito), il lavoro è stato incentrato sulla tattica. Per gli altri invece, senza Marcos Antonio dolorante alla caviglia sinistra e Zaccagni al pube, spazio a una seduta tecnica con le conclusioni in porta. Nel pomeriggio il gruppo è stato riunito. Attivazione atletica e forza con gli elastici per poi passare alla partitella finale. Si sono rivisti tutti e tre gli assenti della mattina, ma l'unico a fare seduta completa è stato Hysaj. Marcos Antonio infatti ha evitato i contrasti della partita, mentre Zaccagni ha fatto il percorso inverso del brasiliano, che è stato sostituitom da Coulibaly dalla Primavera. La gestione nel pomeriggio è toccata a Marusic, mentre domani è previsto un allenamento pomeridiano.

Esami al polpaccio destro per Cataldi

Proseguono intanto le sedute personalizzate per i due infortunati, Cataldi e Vecino. Il regista prodotto del vivaio biancoceleste stamani ha svolto un'ecografia al polpaccio destro che ha mostrato ancora un evidente ematoma. Motivo per il quale domani non dovrebbe più fare la risonanza e diminuiscono le probabilità di vederlo a disposizione col Lecce, anche se un tentativo verrà comunque fatto. Punta almeno l'Udinese invece Vecino, alle prese con uno stiramento di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.

Restano loro due gli indisponibili al momento per Sarri.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Cataldi, Vecino.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto.

Squalificati: -

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni.

Indisponibili: -

Diffidati: Banda, Colombo, Gendrey.

Squalificati: -