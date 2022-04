Mercoledì 6 Aprile 2022, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 16:09

Nessun rinvio sulla tabella di marcia. Dopo le fatiche dell’assemblea di Lega a Milano il presidente Lotito poco dopo le ore 14 è arrivato nel centro sportivo di Formello. Si avvicina il vertice con Sarri e Tare e non si prospetta alcun ritardo. All’ordine del giorno ci sarà la pianificazione della Lazio che verrà. L’obiettivo di questo finale di stagione resterà la qualificazione in Europa League con tanto di incasso maggiore rispetto a alla Conference o addirittura a un piazzamento senza Europa, ma prima di arrivare a ciò sarà opportuno trovare una linea comune, senza divisioni interne come avvenuto nei mesi scorsi.

Vertice tra Lotito, Sarri e Tare: sul tavolo c'è il futuro della Lazio

Per questo motivo nelle ultime settimane Sarri e Tare hanno già cominciato a confrontarsi su alcuni profili utili alla causa biancoceleste utilizzando la piattaforma Wyscout. Parlare di un cessate il fuoco rispetto alle incomprensioni del mercato di gennaio sarebbe esagerato, ma di certo è una buona notizia viste le differenze di vedute dei mesi scorsi. Situazione, questa, che piace anche al presidente Lotito che attenderà la fine dell’allenamento per parlare con il tecnico e il ds. Prima dovrà sbrigare altre pratiche nel centro sportivo. Una volta riuniti nel tardo pomeriggio si discuterà sicuramente della politica di ringiovanimento del club che trova d’accordo Sarri così come di ridimensionamento a causa dei problemi economici salvo cessioni pesanti come quella di Milinkovic, l’unico che permetterebbe una vera e propria rivoluzione. Altrimenti si guarderà tanto alle occasioni a costo zero, su tutte Romagnoli per la difesa, ma anche nomi più in là con l'età come Allan e Vecino a centrocampo e Mertens in attacco più i duttili Bernardeschi e Djuricic. Alla politica del club e il mercato farà seguito forse anche rinnovo del tecnico. Il presidente Lotito lo aveva sbandierato nell’arcinoto discorso della cena di Natale al St. Regis ma poi è rimasto tutto taciuto. Chissà che non se ne torni a parlare.