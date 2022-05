Venerdì 27 Maggio 2022, 13:05

Con 58 gol subiti e il peggior rendimento da quando la Serie A è a 20 squadre, non c’è dubbio che il reparto che andrà interamente rifondato in casa Lazio sarà la difesa. Tra Sarri e Lotito non ci sono più dubbi o fraintendimenti. Stavolta il nuovo contratto per il rinnovo fino al 2025 è stato consegnato agli avvocati del Comandante. Tutto procede secondo i piani, anche se per la firma con ogni probabilità bisognerà attendere i primi colpi di mercato richiesti a gran voce dal tecnico prima del ritiro di Auronzo di Cadore.

Lazio: Sarri vuole Romagnoli e Casale. C’è anche l’opzione Chust

In primis a Sarri premerà arrivare alla rassegna estiva con almeno un colpo importante al centro della retroguardia. Il nome più caldo resta quello di Alessio Romagnoli in scadenza col Milan. Il neocampione d’Italia sta riflettendo sulla destinazione futura. I continui incontri tra la Lazio e il suo entourage hanno scaturito una proposta di ingaggio di 2,8 milioni di euro. La sensazione è che a 3 netti si possa chiudere, regalando così al Comandante il centrale del futuro. Accanto a lui il tecnico sogna ancora Nicolò Casale dell’Hellas Verona anche se la pista sembra essersi raffreddata. Il presidente Setti partirà da una richiesta di 15 milioni di euro nella speranza di generare un’asta. Sul classe ’98 c’è infatti il Napoli e non è da escludere un prossimo tentativo dei partenopei. L’outsider è Víctor Chust di rientro dal Cadiz al Real Madrid. Si tratta di un classe 2000 seguito molto da vicino da Tare, meno da Sarri. Il suo valore si aggira tra i 5 e i 7 milioni. Sarebbe senza dubbio un investimento inferiore rispetto a Casale, ma con minore conoscenza del calcio italiano. Il quarto centrale sarà Patric, pronto a rinnovare fino al 2027, mentre Vavro, reduce dal prestito al Copenaghen, potrebbe tornarci qualora i danesi dovessero accordarsi per uno sconto sul riscatto attualmente fissato a 8 milioni di euro.

Sulla fascia sinistra il favorito resta Emerson Palmieri con Parisi piano b

C’è poi la fascia sinistra da rinforzare secondo il Comandante. Il nome in cima alla lista è come sempre Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano era stato contattato anche la scorsa estate prima di passare in prestito dal Chelsea al Lione. Per Sarri sarebbe il rinforzo ideale in una fascia sguarnita visto che in stagione è stato adattato Marusic da quella parte. Il piano b è Fabiano Parisi dell’Empoli. Il classe 2000 dei toscani piace a tanti club. L’Inter ci ha fatto un pensiero, mentre il Napoli è stato escluso dallo stesso agente, Mario Giuffredi (lo stesso di Casale): «Il duo Casale-Parisi in azzurro ormai è una coppia che non può crearsi perché è arrivato Olivera e, se arrivasse anche Fabiano, dovrebbe andare via Mario Rui, ma lui resta a Napoli». Una pretendente in meno che non scoraggerà Corsi dal chiedere una cifra attorno ai 10 milioni di euro.