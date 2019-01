Lukaku al Newcastle: Inzaghi in emergenza prova Parolo a destra

Dall’allenamento arriva un segnale per la società. Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, in vista della partita con la Juventus, in programma domenica sera all’Olimpico, ha provato Parolo sulla corsia di destra. Un sceltala dettata dalla squalifica di Marusic e dalla mancanza di alternative: Caceres è ormai prossimo al trasferimento in Giappone, mentre Patric non sembra dare le dovute garanzie. Insomma, Inzaghi fa di necessità virtù: adatta un mediano nel ruolo di esterno e aspetta rinforzi dal mercato. Tramontata la pista Zappacosta, tutti gli indizi sembrano portare ad un ritorno di Djavan Anderson, prestato in estate alla Salernitana.

CESSIONI

Intanto, Lukaku è a un passo da prestito al Newcastle. Il belga non ha partecipato all’allenamento e a breve dovrebbe partire per l’Inghilterra. In questo modo giocherebbe in Premier League, lo stesso campionato in cui milita il fratello Romelu, attaccante del Manchester United.

