Lazio, Immobile: «Se giochiamo così, non andiamo in Champions. Serve qualcosa in più»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si può dare di più. Ciro Immobile sale in cattedra e indica la strada per raggiungere il quarto posto: «Ci sono squadre che stanno facendo bene, è un campionato difficile e per arrivare in Champions bisogna dare qualcosina in più». Così ha detto l’attaccante della Lazio che in mattinata ha fatto visita all’Istituto San Giovanni Evangelista di Roma insieme a Berisha e Badelj. Il bomber ha commentando la sconfitta contro il Napoli, «una partita in cui serviva personalità e bisognava fare meglio». Un concetto che la squadra conosce bene: «Noi questo lo sappiamo e non ci siamo fissati sul fatto che non riusciamo a fare molti punti contro le big. L’importante è dare continuità e fare qualcosa in più rispetto al girone d’andata». La testa è già al match con la Juventus di domenica sera: «È una squadra fortissima. Fortunatamente ci sarà tanta gente che ci sosterrà. Negli anni passati siamo riusciti a batterli. Sperando di avere un po’ di fortuna e mettendocela tutta, si può fare».