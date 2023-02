Lazio, Luis Alberto è inamovibile nel centrocampo di Sarri e ora cerca il tris contro la Sampdoria

Il ko dell’Inter rende ancora più determinante la sfida di stasera per la Lazio. I biancocelesti ospiteranno la Sampdoria e l’obiettivo sarà proseguire la corsa verso un piazzamento in Champions. Tre punti significherebbero l’avvicinamento a due lunghezze addirittura alla seconda posizione occupata al momento da Inter e Milan. Ecco perché sarà vietato sbagliare, perlopiù contro una squadra in grande difficoltà come i blucerchiati, peggior attacco dei top cinque campionati europei e senza altri tre calciatori visti i forfait di Murillo, Djuricic e Quagliarella.

Lazio, è tornato il sereno tra Luis Alberto e Sarri

Serà determinante però non sottovalutare l’avversario, ecco perché Sarri manderà il campo il miglior undici possibile. Tra i tanti cambi rispetto a Cluj (sei), il centrocampo dovrebbe tornare quello classico con Milinkovic, rientrato dai sintomi gastrointestinali, Cataldi e Luis Alberto. Il Mago resta uno dei migliori in questo 2023 e tra lui e il tecnico sembra esser tornata la luce: «C’è stato un chiarimento – ha rivelato dopo il match di giovedì scorso – però penso che si siano dette tante bugie in questi due anni e mezzo su noi due. La verità è che non abbiamo mai litigato e non ho mai detto di andare via. Con il mister ci siamo detti in faccia la verità, questa è la cosa più importante».

Lo spagnolo cerca il tris contro la Sampdoria

Più semplice il discorso per Sarri: «Il passo verso di me l’ha fatto lui perché ha cominciato ad allenarsi come dico io. Se fa così gioca quando lo chiede lui». Ecco spiegato perché nel nuovo anno lo spagnolo le ha giocate tutte da titolare riposando solo all’andata col Cluj. Da riserva scomoda a perno inamovibile, Luis vuole una chance anche contro la Sampdoria per calare il tris. Nelle ultime due sfide interne contro i blucerchiati infatti il numero 10 è sempre andato a segno, lo scorso anno addirittura con una finta di suola e un tunnel. Un gioco da ragazzi per il Mago, pronto a ripetersi ancora per trascinare la Lazio nella corsa Champions.