Doppio tampone per ripartire. La Lazio brucia le tappe e già domani pomeriggio potrebbe avviare gli allenamenti collettivi. Giornata intensa per i giocatori biancocelesti che, oltre alle sedute individuali, sono stati sottoposti ai test anti-Covid-19. In realtà, diversi esami attendibili in collaborazione con la Paideia (tutti con esito negativo) erano già stati svolti nei giorni scorsi. Oggi però, con l’arrivo di nuovi macchinari, è stato possibile concludere l’iter dei tamponi. All’appello mancano solo Lulic e Proto, entrambi all’estero per curare i rispettivi infortuni (problema alla caviglia e al polso), che con molta probabilità rientreranno il 3 giugno per non dover scontare la quarantena obbligatoria. Esemplare il comportamento dei giocatori durante gli esami, anche se non sono mancati divertenti siparietti: in molti erano terrorizzati dalla procedura. Grande soddisfazione da parte del presidente Claudio Lotito, che fu il primo a sospendere gli allenamenti prima del lockdown, anche quando erano ancora consentiti. Un comportamento da pater familias, che lo ha spinto a sanificare il centro sportivo di Formello come una vera e propria clinica, ricevendo i complimenti degli ispettori della procura della Figc.

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA