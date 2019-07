Lazio, Leiva ko: confermata la lesione. Lazzari, Immobile e Strakosha modelli per la seconda maglia

La corsa intorno al Lago di Santa Caterina per mettere benzina nelle gambe. La Lazio va di corsa ad Auronzo di Cadore. Ripetute nei sentieri, fino ad arrivare a 6 chilometri complessivi. Distanze già percorse negli ultimi giorni. Nessun problema per Immobile, Acerbi, Parolo, Lulic e Cataldi, inseriti nel gruppo dei velocisti. Qualche difficoltà per Durmisi, che alla prima sgambata si è infortunato, Marusic, alle prese con una distorsione al ginocchio, Badelj, Wallace e Leiva. Quest’ultimo in mattinata si è sottoposto ad alcuni esami che hanno confermato, come anticipato dal Messaggero, la lesione alla coscia destra: ritiro finito, proseguirà le cure senza tornare a Roma. Intanto, Strakosha ha svolto il primo allenamento in gruppo. Dopo pranzo insieme a Immobile e Lazzari ha posato sul monte Agudo, a quota 1573 metri, con la seconda maglia: bianca con due bande orizzontali celesti e blu all’altezza del cuore. Nel ritiro di Auronzo di Cadore è arrivato il presidente Claudio Lotito, che insieme al ds Igli Tare farà il punto della situazione con l’allenatore Simone Inzaghi in serata.

Sarà l’occasione per parlare di mercato e degli obiettivi della prossima stagione. Verrà affrontato il tema Milinkovic, alla ricerca di nuovi stimoli. Per il serbo, ormai in uscita, si parte da una valutazione di almeno 80 milioni di euro, ma la Lazio non lo lascerà andar via facilmente. La società di Lotito ha un bilancio virtuoso e non deve vendere per comprare. Chi vorrà il cartellino di Sergej, dovrà bussare alla porta di Formello con un’offerta importante. Psg e Manchester United sono avvisate.

