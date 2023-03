Lazio, Lazzari: «Bologna avversario difficile. Stiamo sprecando molto, ma abbiamo un obiettivo importante»

In assenza della conferenza stampa di Sarri, ci ha pensato Manuel Lazzari a presentare la sfida contro il Bologna. Con l’assenza di Marusic per squalifica, il terzino intravede la seconda presenza da titolare di fila come non gli accade da inizio 2023 ed ecco come ha parlato della prossima sfida ai canali ufficiali della Lazio: «Giocheremo contro una squadra che negli ultimi mesi sta avendo un rendimento importante. Ha battuto l’Inter in casa, è un campo ostico e sarà sicuramente una partita veramente difficile. Se non saremo preparati fisicamente e mentalmente faremo una brutta figura».

Lazio, le parole di Lazzari

Sicuro l’ex Spal, che torna anche alla partita contro il Napoli: «Abbiamo battuto la capolista, normale ti lasci sempre qualcosa di positivo. Adesso la classifica in zona Champions è molto corta, ci sono tante squadre forti che se la giocheranno fino all’ultimo. Noi siamo lì e non possiamo sbagliare la gara di domani, proveremo a fare il possibile per portare a casa tre punti che sarebbero fondamentali». Poi sulla squadra: «Rispetto all’andata siamo più compatti, ma è vero che stiamo segnando meno ultimamente. Ci sono dei momenti in cui si è meno lucidi sotto porta, ma l’importante è creare le occasioni perché prima o poi ci sbloccheremo di nuovo». Poi sulla Conference: «Ci dispiace tanto, ma le partite in Europa sono sempre complicate a prescindere dall’avversario. Non è facile se non sei al top della condizione fisica».

Il terzino dice la sua sul Bologna

Ora però la testa sarà sulla: «Ci dobbiamo tuffare nel campionato, andiamo a Bologna ad affrontare una squadra fisica e che ha qualità, dobbiamo prepararci bene. Abbiamo giocato poco tempo fa incontro di loro, quindi sappiamo che squadra andiamo ad affrontare». Ancora sui rossoblù: «Concedono poco perché si chiudono bene. Vengono a prenderci uomo contro uomo e dovremo essere rapidi con la palla tra i piedi. È una squadra che è cresciuta molto negli ultimi mesi. Dobbiamo prepararci davvero bene. Sarà un ostacolo importante, ma abbiamo un obiettivo ancora più importante e perciò cercheremo di dare il massimo per raggiungerlo».